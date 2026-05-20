‘पुलिस को क्यों नहीं बुलाया?’ शरीर पर चोट के निशान क्यों? ट्विशा शर्मा के परिवार ने मांगे जवाब

इस मामले में त्विशा के बड़े भाई मेजर हर्षित शर्मा कहते हैं कि पुलिस को पहला फोन हम लोगों ने किया था, उन्होंने नहीं। जैसा कि उनका दावा है कि वे त्विशा को बचाने की जल्दी में थे। जो सीसीटीवी सामने आया है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि गिरिबाला सिंह शांत तरीके से सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जाती दिख रही हैं। वो पुलिस को फोन कर सकती थीं। उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। उनके पास न्यायिक प्रक्रिया की सभी जानकारी थीं, हमें यहां पहुंचकर FIR दर्ज कराने में तीन दिन लग गए। 15 मई को सुबह दर्ज हुई। उससे पहले ही उनकी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी भी लग चुकी थी। उनका कहना है कि अभियुक्त परिवार का लोकायुक्त, न्यायपालिका और चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। भाई हर्षित और पिता नवनिधि शर्मा दोनों ही इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। नवनिधि शर्मा का कहना है कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम से लड़ रहे हैं।