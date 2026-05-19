‘पहले मानसिक रूप से तोड़ा, फिर मार डाला’… मॉडल त्विशा शर्मा केस में बहन के सनसनीखेज आरोप

12 दिसंबर 2025 को त्विशा की शादी भोपाल में सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह के बेटे वकील समर्थ सिंह के साथ हुई थी। एक मैट्रिमोनियल साइट से उनका रिश्ता जुड़ा था। 12 मई को त्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। त्विशा के घरवालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। ससुराल पक्ष ने दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। परिवार का दावा है कि शव के हाथ और कान पर चोट के निशान थे। जिससे हत्या की आशंका है। परिवार का यह भी आरोप है कि हत्या के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है। यह भी आरोप है कि बेटी की मौत के दो दिन बाद पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। जबकि सास गिरिबाला को अग्रिम जमानत शुक्रवार को ही मिल गई थी। परिवार ने गिरिबाला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। इधर, सेवानिवृत्त जज गिरिबाला ने इन आरोपों से इनकार किया है।