ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित, कप्तान सलीमा समेत 5 खिलाड़ियों का एमपी से खास कनेक्शन

Indian Womens Hockey Team : हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की 22 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। खास बात ये है कि, हॉकी टीम की सभी 22 सदस्यों में से टीम की कप्तान सलीमा टेटे समेत पांच खिलाड़ियों का मध्य प्रदेश की भोपाल और ग्वालियर हॉकी एकेडमी से खास कनेक्शन है। घोषित खिलाड़ियों में सबसे पहले सलीमा टेटे टीम कमान संभालेंगी, वो मिडफील्डर रहेंगी। इसके अलावा, इशिका चौधरी डिफेंडर रहेंगी, बिचू देवी खारीबाम गोलकीपर होंगी, सुनेलिता टोप्पो भी मिडफील्डर रहेंगी, जबकि, रुतुजा दादासो पिसल फॉरवर्ड पर कमान संभालेंगी। इन सभी महिला खिलाड़ियों का एमपी से गहरा नाता रहा है।