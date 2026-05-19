दूध डालने से प्रदूषित हो रहा नदी का पानी! केंद्र से मांगी साइंटिफिक रिपोर्ट

Narmada- क्या दूध डालने से नदी का पानी प्रदूषित होता है! यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नर्मदा में दूध अर्पित करने के खिलाफ एनजीटी में बाकायदा याचिका दायर की गई है। इसमें पूजा और अनुष्ठान के बाद नर्मदा में दूध चढ़ाने से नदी में प्रदूषण की बात कही गई है। एनजीटी ने अब इस संबंध में साइंटिफिक रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने सीपीसीबी और एमपीपीसीबी को निर्देश दिए हैं कि वे जांच कर यह बताएं कि क्या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान नदी में दूध डालने से जल प्रदूषण होता है। नर्मदा नदी में हजारों लीटर दूध चढ़ाने के मामले में सुनवाई करते हुए यह रिपोर्ट भी मांगी है कि क्या यह गतिविधि किसी गाइडलाइन से विनियमित है या इसके लिए गाइडलाइन की जरूरत है। एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच ने सिद्धार्थ सिंह राजपूत की याचिका पर यह निर्देश दिए हैं।