Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम पांचवें दिन फिर बढ़े, जानें एमपी के शहरों में नई कीमतें

पेट्रोलियम कंपनी की ओर से आम जनता को महज एक हफ्ते में ही पेट्रोल-डीजल पर झटका दिया गया है। क्योंकि, इससे पहले शुक्रवार (15 मई) को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 3.14 पैसे और डीजल पर 3.11 पैसे की बढ़ोतरी की थी। उस दौरान उन दरों के लागू होने पर राजधानी भोपाल में 106.56 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल 3.14 रूपए की बढ़ोतरी के बाद 109.70 रूपए में मिलने लगा था। जबकि, डीजल की कीमत 91.93 रूपए प्रति लीटर थी, जिसमें 3.11 रूपए की नई बढ़ोतरी के बाद दाम 95.04 रूपए प्रति लीटर हो गए थे। इन्हीं दरों में पेट्रोल पर अतिरिक्त 86 और डीजल पर अतिरिक्त 83 रूपए की और बढ़ोतरी हुई है।