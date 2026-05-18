Twisha Sharma Death: डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी प्रेम कहानी, मां से बोली थी- ‘मैं वापस आना चाहती हूं’

पुलिस ने इस मामले में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उनके वकील बेटे के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न का प्रकरण दर्जकर जांच तेज कर दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का भी गठन किया है। एसआईटी के प्रमुख एसपी रजनीश कश्यप ने एक एजेंसी को बताया कि दहेज हत्या और उत्पीड़न से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानं के तहत समर्थ सिंह, उसके पिता और मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि समर्थ सिंह का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। इस मामले में एसआईटी दहेज उत्पीड़न, शारीरिक प्रताड़ना और शर्मा की मौत के बाद सबूतों को नष्ट करने के कथित प्रयासों सहित अन्य बिन्दुओं पर भी जांच करेगी। इस मामले में शुक्रवार को ही रिटायर्ड जज को अग्रिम जमानत मिल गई।