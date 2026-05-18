23 साल की माही के मुक्कों ने सबको बेदम किया, अब वर्ल्ड कप के लिए जाएगी चीन

Mahi Lama- वे महज 23 साल की हैं लेकिन जब मुक्के बरसाना शुुरु करती हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। कई सालों से उनके दमदार मुक्के, रिंग में कहर बरपा रहे हैं। एमपी राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की यह प्रतिभाशाली बॉक्सर अब वर्ल्ड कप के लिए चीन जा रही है। बॉक्सर माही लामा को एनआईएस पटियाला में आयोजित असेसमेंट रैंकिंग ट्रायल में शानदार प्रदर्शन के बल पर विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में शामिल कया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे राज्य में खेल जगत में नया उत्साह नजर आ रहा है। खास बात यह है कि माही लामा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहीं हैं। उन्होंने घंटों प्रेक्टिस की और अथक मेहनत के बल पर बॉक्सिंग में यह मुकाम हासिल किया है।