कहां ‘फंस’ गई थी पूर्व जज की बहू, ट्विशा शर्मा के सहेली से आखिरी चैट ने खोले राज…

Twisha Sharma: एमपी की राजधानी भोपाल में पूर्व जज गिरीबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा के हाई-प्रोफाइल सुसाइड केस का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। ससुराल वालों का कहना है कि बहू ने छत पर आत्महत्या कर ली जबकि मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। संदिग्ध मौत के इस मामले में नित नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ट्विशा शर्मा Twisha Sharma सुसाइड केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मौत से ठीक पहले का उनका आखिरी इंस्टाग्राम चैट सामने आया है जिसमें बेहद चौंकाने वाली बात लिखी है। पूर्व जज की बहू ट्विशा शर्मा ने इसमें अपनी सहेली को लिखा था कि वह शादी करके फंस चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सहेली को शादी न करने की सलाह भी दी।