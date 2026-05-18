गर्मी में ‘तरबूज’ खाने से पहले सावधान ! इन 7 तरीकों से करें ‘असली-नकली’ में फर्क

Real vs Fake watermelon: गर्मियों में पानी की कमी से बचने के लिए लोग तरबूज का सेवन करते हैं। इसे घर लाकर ठंडा करके लोग खुशी-खुशी खाते हैं लेकिन बीते कई दिनों से तरबूज को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। मुबंई के बाद मध्यप्रदेश में भी एक मामला सामने आया है। यहां पर श्योपुर शहर के (43) और उनके पुत्र विनोद (21) के सीने में जलन होने लगी। परिजनों के अनुसार जलन को कम करने के उद्देश्य से दोनों से तरबूज खा लिया और उसके बाद ज्यादा तबियत बिगड़ गई तो परिजन अस्पताल ले गए।