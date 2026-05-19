महू में संदिग्ध बम मिलने से मचा हड़कंप, बॉम्ब स्क्वाड ने संभाला मोर्चा

Suspicious Bomb :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले डॉ. आंबेडकर नगर (महू) शहर के मोतीमहल चौराहे के पास नाले की सफाई के दौरान संदिग्ध बम जैसी वस्तु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और क्षेत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया। प्रारंभिक जांच में वस्तु के सेना से जुड़े पुराने विस्फोटक अवशेष होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार छावनी परिषद के सफाईकर्मी मोतीमहल क्षेत्र से गुजरने वाले नाले की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान मलबे के बीच लोहे की बेलनाकार भारी वस्तु दिखाई दी। वस्तु का आकार संदिग्ध लगने पर कर्मचारियों ने तत्काल सफाई कार्य रोक दिया और अधिकारियों के साथ महू कोतवाली पुलिस को सूचना दी।