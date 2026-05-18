IRCTC कम पैसों में कराएगा ‘9-रात-10 दिन’ की नेपाल सैर, फटाफट करा लें टिकट

Indore-Nepal Bharat Gaurav Train: अगर आप आने वाले महीने में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) नेपाल के लिए अपनी पहली 'भारत गौरव' टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन के माध्यम से आप आध्यात्मिक और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का अनुभव ले पाएंगे। बता दें कि रेलवे ने एमपी के इंदौर शहर से नई भारत गौरव ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा पैकेज के तहत चलाई जा रही है।