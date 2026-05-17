17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘मां बीमार है और मुझे 3 हजार नकद चाहिए, मैं ऑनलाइन देता हूं…’ ठगी का नया खेल उजागर

MP News: मेडिकल स्टोर संचालक से ऑनलाइन पेमेंट का झांसा देकर ठगी कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 17, 2026

defrauding a medical store

defrauding a medical store (Photo Source: AI Image)

MP News: शहर के पलासिया क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर ठगी की वारदात हो गई। बाइक सवार एक आरोपी ने कहा कि मां बीमार है, तीन हजार नकद चाहिए, मैं ऑनलाइन रुपए डाल देता हूं। रुपए लेने के बाद आरोपी ने ऑनलाइन राशि भेजने का मैसेज दिखाया और साथी के साथ बाइक पर चंपत हो गया।

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना पलासिया पुलिस के मुताबिक ठगी की वारदात टेलीफोन नगर चौराहा स्थित अग्रवाल मेडिकल स्टोर पर गत दिवस सुबह 11:50 बजे हुई। फरियादी फरियादी विजय पिता गोपालदास अग्रवाल निवासी अग्रवाल नगर की रिपोर्ट पर अज्ञात दो आरोपियों पर केस दर्ज किया गया।

मजबूरी देखकर रुपए कैश दे दिए

फरियादी ने पुलिस को बताया कि मैं दुकान पर बैठा काम कर रहा था। तभी बाइक पर दो लड़के मेडिकल स्टोर के सामने नाकोड़ा एवरेस्ट नमकीन के पास आकर रुके। एक युवक गाड़ी पर बैठा रहा और दूसरा अंदर आकर बोला कि मेरी मां बीमार है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। उसने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे कैश तीन हजार रुपए दे दो। मैंने उसकी मजबूरी देखकर रुपए कैश दे दिए। युवक ने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल पर रुपए क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज भेजा और साथी के साथ बाइक तेजी से चला गया। बाद में मेरे भतीजे ने बताया कि पेमेंट नहीं आया तो इस पर वारदात का पता चला। पुलिस ने बताया कि फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।

शेयर मार्केट के नाम पर 7.23 लाख की ठगी

कनाडिय़ा क्षेत्र में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 7.23 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ठगी की वारदात फरियादी तरुण पिता ओमप्रकाश चौहान निवासी मानवता नगर के साथ 24 अप्रैल 2025 को हुई। उसकी रिपोर्ट पर आरोपी अभिषेक पाल, निवासी मजरे आलमपुर, रायबरेली (उप्र) के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना दिनांक को आरोपी मेरे घर के पास मिला था।

उसने कहा कि मैं एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करता हूं। इसमें इन्वेस्ट करो तो कई गुना मुनाफा मिलेगा। मैंने विश्वास में आकर 24 अप्रैल 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक आरोपी को कुल 7,23,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं। 4 अक्टूबर 2025 को रुपए लेने के बाद आरोपी फोन उठाना भी बंद कर दिया और निवेश की गई राशि भी वापस नहीं दी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

नर्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 4 महीने पहले बेटे ने भी की थी खुदकुशी
गुना
guna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 May 2026 05:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘मां बीमार है और मुझे 3 हजार नकद चाहिए, मैं ऑनलाइन देता हूं…’ ठगी का नया खेल उजागर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेट्रोल-डीजल महंगा, इंदौर में 60% तक बढ़ेगा ‘बसों का किराया’

Bus Fares
इंदौर

इंदौर में हर 8वां व्यक्ति ‘हाई ब्लड प्रेशर’ का मरीज, आप भी इग्नोर न करें ये 7 लक्षण

High Blood Pressure
इंदौर

MPPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा कैलेंडर बदला

MPPSC Exam calendar revised new dates released until December MP News
इंदौर

‘मैं घोर सनातनी हूं…’ दिग्विजय ने भाजपा विधायक को पढ़ा दिया सनातन धर्म का पाठ

Digvijaya Singh viral video
इंदौर

BJP: इंदौर में जल्द होगी नियुक्तियां… ये है अध्यक्ष पद की दावेदार

MP BJP
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.