‘मां बीमार है और मुझे 3 हजार नकद चाहिए, मैं ऑनलाइन देता हूं…’ ठगी का नया खेल उजागर

फरियादी ने पुलिस को बताया कि मैं दुकान पर बैठा काम कर रहा था। तभी बाइक पर दो लड़के मेडिकल स्टोर के सामने नाकोड़ा एवरेस्ट नमकीन के पास आकर रुके। एक युवक गाड़ी पर बैठा रहा और दूसरा अंदर आकर बोला कि मेरी मां बीमार है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। उसने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे कैश तीन हजार रुपए दे दो। मैंने उसकी मजबूरी देखकर रुपए कैश दे दिए। युवक ने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल पर रुपए क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज भेजा और साथी के साथ बाइक तेजी से चला गया। बाद में मेरे भतीजे ने बताया कि पेमेंट नहीं आया तो इस पर वारदात का पता चला। पुलिस ने बताया कि फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।