MPPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा कैलेंडर बदला

आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर होगी। दो प्रश्नपत्र लिए जाएंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अभ्यर्थियो को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए है। निर्धारित समय के बाद पहुंचने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। 20 सितंबर को सहायक नगर नियोजक और विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा भी प्रस्तावित है। इसके अलावा 27 सितंबर को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा, 4 अक्टूबर को आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी परीक्षा और 18 अक्टूबर को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा होगी। इसी दिन सहायक प्राध्यापक परीक्षा के चौथे चरण में दो विषयों की परीक्षा भी कराई जाएगी। नवंबर में भी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। 22 नवंबर को सहायक संचालक किसान कल्याण परीक्षा तथा वैज्ञानिक अधिकारी के तीन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई समय-सारणी जारी होने के बाद रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अभ्यर्थियों ने फिर से रणनीति तय करना शुरू कर दी है।