पूजा या इबादत सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, भोजशाला विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह

दिग्विजय ने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जैसे वाराणसी का ज्ञानवापी, संभल की मस्जिद और मथुरा-वृंदावन से जुड़े विवाद। भोजशाला के बारे में दिग्विजय सिंह ने दोहराया कि यह एएसआई की ओर से संरक्षित स्मारक है, इसलिए इसका उपयोग कैसे होगा, यह अंततः सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। वर्तमान में हिन्दू और मुसलमान के नाम पर तनाव बढ़ाना उचित नहीं है। इससे समाज में और दूरी पैदा हो सकती हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है।