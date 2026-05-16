इंदौर बाजार में शकर की कीमतों में उछाल, आम आदमी की जेब पर पड़ा असर, जानें कारण

Sugar Price Hike : हालही में मध्य प्रदेश समेत देशभर में पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से पेट्रोल - डीजल की कीमतों में हुई 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी ने आम लोगों की थाली पर खासा असर डालना शुरु कर दिया है। एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम व्यक्ति की जेब सीधे तौर पर प्रभावित हुई है तो वहीं दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ने से घर की भोजन थाली पर खासा असर पड़ा है। बात करें इंदौर थोक बाजार की तो यहां बड़े पैमान पर पड़ोसी राज्यों से खपत के लिए लाई जाने वाली सामग्री पर आवागमन शुल्क अधिक लगने से संबंधित सामान महंगा हो गया है।