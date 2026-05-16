भोजशाला में स्थापित करने लंदन से वापस लाई जाएगी मां वाग्देवी प्रतिमा, सीएम मोहन दे दिए संकेत

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए एक बयान में कहा कि, ये सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के सम्मान का अहम पल है। वहीं, हिन्दू पक्ष ने आतिशबाजी और अबीर-गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाईं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार भोजशाला की गरिमा के साथ-साथ राज्य में आपसी सौहार्द और सामाजिक सद्भावना को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि, एएसआई के संरक्षण और प्रबंधन में भोजशाला की गरिमा और मजबूत होगी। भक्तों के पूजा करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार को मां वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से वापस भारत लाने पर विचार करने का निर्देश सराहनीय है। राज्य सरकार भी इस दिशा में जरूरी प्रयास करेगी।