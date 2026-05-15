भोजशाला फैसले से निराश असदउद्दीन ओवैसी को आई बाबरी मस्जिद की याद, शहर काजी बोले- यहीं पढ़ेगे नमाज

जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने ASI की सौंपी रिपोर्ट को आधार मानते हुए साफ कहा कि यह परिसर मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर है। अदालत ने यह भी माना कि 11वीं सदी के इस स्मारक में संस्कृत शिक्षण केंद्र और मां वाग्देवी मंदिर होने के संकेत मिले हैं। कोर्ट ने ASI के 21 साल पुराने आदेश को रद्द कर करते हुए मुसलमानों को यहां हर शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। लेकिन आज कोर्ट ने फैसले में इसे मंदिर घोषित करते हुए यहां केवल हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया है।