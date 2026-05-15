लंदन कैसे पहुंची भोजशाला की सरस्वती की प्रतिमा? जानिए पूरा इतिहास

राजाभोज के शासन के बाद 1305 से 1531 का ऐसा कालखंड आया जब अलाउद्दीन खिलजी और दिलावर खान गौरी ने धार पर कब्जा कर लिया था। तब गोलादेव और महालकदेव का शासन था। इसके बाद स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना हो गई थी। तब भोजशाला के ज्यादातर हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। उस दौर के सूफी संत कमाल मौला जिनका वास्तविक नाम शेख कमल अल-दीन था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे कमाल मौला का 1331 में देहांत हो गया था। 1459 में मौलाना कमालुद्दीन के मकबरा बनाया गया था। कहा जाता है कि इस्लाम के प्रचार के लिए औलिया ने कमाल मौला तो धार और आसपास के क्षेत्र में भेजा था। कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी के चेयरमैन अब्दुल समद बताते हैं कि कमाल मौला मकबरा मस्जिद और विवादित भोजशाला के करीब ही है।