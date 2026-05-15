‘भोजशाला एक मंदिर’, हाईकोर्ट के फैसले की 7 बड़ी बातें

Bhojshala: मध्यप्रदेश के धार की भोजशाला को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना है। 6 अप्रैल से लगातार हाईकोर्ट में भोजशाला मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए भोजशाला को मंदिर माना। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है, भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केन्द्र था। इतना ही नहीं कोर्ट ने भोजशाला में हिन्दुओं को पूजा का अधिकार भी दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों में जश्न का माहौल है और वो खुशियां मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।