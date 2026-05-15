15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

‘भोजशाला एक मंदिर’, हाईकोर्ट के फैसले की 7 बड़ी बातें

Bhojshala: धार की भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया, मुस्लिमों को मिला नमाज का अधिकार निरस्त।

2 min read
Google source verification

धार

image

Shailendra Sharma

May 15, 2026

bhojshala

bhojshala declares temple mp high court verdict

Bhojshala: मध्यप्रदेश के धार की भोजशाला को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना है। 6 अप्रैल से लगातार हाईकोर्ट में भोजशाला मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी और शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए भोजशाला को मंदिर माना। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है, भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केन्द्र था। इतना ही नहीं कोर्ट ने भोजशाला में हिन्दुओं को पूजा का अधिकार भी दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों में जश्न का माहौल है और वो खुशियां मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें?

  • भोजशाला वाग्देवी का मंदिर है।
  • भोजशाला संस्कृत शिक्षा का केन्द्र था।
  • ऐतिहासिक, पुरातात्विक और ASI सर्वे के साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया।
  • भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया।
  • ASI संपत्ति का संरक्षण जारी रखेगा।
  • मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाला पुराना आदेश निरस्त किया गया।
  • मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन मांगने की छूट दी गई।

सुनवाई के दौरान किसने क्या तर्क दिए

इससे पहले भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद इसे लेकर हुई सुनवाई में हिंदू, मुस्लिम और जैन समाज की ओर से अपने-अपने तर्क दिए, जानिए किस पक्ष ने क्या तर्क दिए।

मुस्लिम पक्ष- मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या जैनशाला, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि पविवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ASI सर्वे पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि ASI ने जो वीडियोग्राफी प्रस्तुत की है वो स्पष्ट नहीं है। अयोध्या फैसले का उल्लेख करते हुए ये भी तर्क दिया गया कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति विराजमान थी, लेकिन भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है।

हिंदू पक्ष- हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 की सूची में भोजशाला का नाम दर्ज है। साल 2024 में अश्विनी उपाध्याय केस में दिए तर्क को भोजशाला मामले में लागू नहीं किया जा सकता। 7 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की गई। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर इसे पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंपा जाए, जिससे मां सरस्वती की पूजा और हवन वर्षभर निर्बाध रूप से किया जा सके।

जैन समाज- कोर्ट में जैन समाज की ओर से भी तर्क दिए गए। जैन समाज की ओर से कहा गया कि जो प्रतिमा मां वाग्देवी की बताई जा रही है, वह जैन समुदाय की आराध्य मां अंबिका की है। सीहोर में मां अंबिका के मंदिर में ठीक वैसी ही प्रतिमा है, जो भोजशाला में मिली थी। इसे जैन तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Breaking: भोजशाला फैसले के बाद हाई अलर्ट, भोपाल में धारा 163 लागू
भोपाल
Bhojshala Verdict (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 04:43 pm

Published on:

15 May 2026 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / ‘भोजशाला एक मंदिर’, हाईकोर्ट के फैसले की 7 बड़ी बातें

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhojshala Verdict: हिंदुओं के इस पक्ष से मजबूत हुआ भोजशाल के मंदिर होने का दावा, हाईकोर्ट ने 230 पन्नों में सुनाया फैसला

dhar bhojshala
धार

भोजशाला फैसले से निराश असदउद्दीन ओवैसी को आई बाबरी मस्जिद की याद, शहर काजी बोले- यहीं पढ़ेगे नमाज

Owaisi upset on Bhojshala Verdict
धार

Breaking News: मंदिर या मस्जिद? 98 दिनों के ASI सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला, भोजशाला मंदिर है, हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार

dhar Bhojshala indore high court big decision
धार

धार भोजशाला मंदिर या मस्जिद? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आज, जिले में धारा 163 लागू

Dhar Bhojshala
धार

Dhar Bhojshala Case में आखिरी सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे पर उठाए सवाल

Dhar Bhojshala Case
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.