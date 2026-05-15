भोजशाला सरस्वती मां का मंदिर, 1995 से 2026 तक ऐसे चली कानूनी जंग

MP high court verdict on Bhojshala:मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लंबे समय से चले आ रहे भोजशाला विवाद को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है और यहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। जिसके बाद हिंदू संगठनों में उत्साह नजर आया। वे जय श्रीराम और राजा भोज के जयकारे लगाते दिखे। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। भोजशाला पर विवाद 1902 में शुरू हुआ था, लेकिन कानूनी लड़ाई 1995 में शुरू हुई। आइए देखते हैं कि 1995 से 2026 तक इस मामले में क्या हुआ।