भोजशाला फैसले के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, रखी ये मांगे

Bhojshala Verdict: मध्यप्रदेश के धार की भोजशाला (Bhojshala) को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना है। हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि मामले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस फैसले को चुनौती देंगे। हालांकि, मुस्लिम पक्ष के इस घोषणा को हिंदू पक्ष ने गंभीरता से लिया और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार कैविएट दाखिल की और कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। (MP News)