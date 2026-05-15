भाजपा संगठन की नई गाइडलाइन…’35 से अधिक उम्र का न हो अध्यक्ष’

भाजयुमो नगर अध्यक्ष को लेकर विधायक रमेश मेंदोला की विशेष रुचि है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा दावेदार उनके समर्थक ही हैं। दिन-रात साथ में घूमने वाले अक्षत चौधरी बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके रिश्ते प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर से भी अच्छे हैं। पैनल में नाम जाने पर वे आखिरी समय पर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा रोहित चौधरी व निक्की राय लंबे समय से दो नंबर विधानसभा और मोर्चा के लिए काम कर रहे है। दोनों ही मजबूत दावेदार है जिन पर वे दाव खेल सकते हैं।