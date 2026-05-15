दिल्ली से लौटकर सीधे देवास हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे सीएम मोहन, फैक्ट्री मालिक पर होगी कड़ी कार्रवाई

वहीं, मजिस्ट्रियल जांच के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया हैं। उज्जैन के अपर कलेक्टर अतेंद्र सिंह गुर्ज, और इंदौर के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी संचालक नमिता तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी है। ये कमेटी अग्नि दुर्घटना और विस्फोट के संभावित कारण, विस्फोटक नियम के विभिन्न प्रावधान के पालन की स्थिति, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के प्रावधान के पालन कि स्थिति, घटना स्थल व जिले में अन्य जारी अनुज्ञप्तियों की स्थिति, दुर्घटना स्थल पर जारी किये गये अनुज्ञप्तियों की वस्तुस्थिति समेत अन्य विभागों की भूमिका की जांच करेगी। जांच अधिकारी एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देंगे।