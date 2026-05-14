MP News: उद्योग जगत करेगा ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट’ का इस्तेमाल, ‘No Car Day’ का लेंगे संकल्प

फार्मा इंडस्ट्री के सदस्य एवं बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन के सदस्य सप्ताह में एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ई व्हीकल का इस्तेमाल करें। साथ ही माह में एक बार नो कार डे का भी संकल्प लें। बेसिक ड्रग्स डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश वार्ताकार जेपी मूलचंदानी ने फार्मा सेक्टर के सभी सदस्यों से पत्र लिखकर यह आग्रह किया है ।