इंदौर में एक ही परिवार की 2 बच्चियों की रहस्यमयी मौत, मां-बेटी भर्ती, मची दहशत

परिजनों के मुताबिक सबसे पहले एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ी। उसे उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद परिवार उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ ही देर बाद दूसरी बच्ची की भी तबीयत बिगड़ गई। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियों को लगातार उल्टियां हो रही थीं और देखते ही देखते उनकी हालत गंभीर होती चली गई। प्राथमिक तौर पर डिहाईड्रेशन की आशंका जताई जा रही है।