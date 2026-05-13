इंदौर में ज्वेलर्स को लगा ‘440 वोल्ट’ का झटका, कारोबारी बोले- ‘समझ नहीं आ रहा क्या करें’

इसे वे रोजगार पर संकट मान रहे है। इंदौर शहर के कारोबारी सुमित आनंद का कहना है कि सोना आयात महंगा होने से जहां कारोबारियों की लागत बढ़ेगी वहीं इसका बोझ ग्राहकों को उठाना होगा। शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदना अब पहले से ज्यादा खर्चीला होगा। इससे ज्वेलरी सेक्टर ही नहीं, बल्कि वे उद्योग भी प्रभावित होंगे जो सोने का इस्तेमाल करते हैं। यह रोजगार पर असर डालने वाला कदम साबित होगा।