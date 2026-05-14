इंदौर में ‘अवैध कॉलोनी’ में बने 70 से ज्यादा मकान होंगे वैध, तैयारी शुरु

शहर की अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई नगर निगम का कॉलोनी सेल कर रहा है। इसके चलते 31 दिसंबर 2022 के पूर्व अस्तित्व में आई अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किए जाने की कार्रवाई शुरू करते हुए ग्राम मूसाखेड़ी में दो अलग-अलग पार्ट में नॉर्थ मूसाखेड़ी के नाम से कटी अवैध कॉलोनी को वैध किया जा रहा है। कॉलोनी सेल के अफसरों कहना है कि नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के एक पार्ट को पहले वैध कर दिया गया है, जो कि सर्वे क्रमांक 7 पार्ट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 व 22 पार्ट रकबा 8610 वर्ग मीटर यानी 86 हजार वर्गफीट के आसपास भूमि पर बसी है।