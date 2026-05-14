14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में ‘अवैध कॉलोनी’ में बने 70 से ज्यादा मकान होंगे वैध, तैयारी शुरु

MP News: शहर की अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई नगर निगम का कॉलोनी सेल कर रहा है। इससे मकान मालिकों को फायदा होगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 14, 2026

illegal colony

illegal colony (Photo Source: AI Image)

MP News: एमपी के इंदौर शहर में पांच नंबर विधानसभा में नॉर्थ मूसाखेड़ी नाम से अवैध कॉलोनी काटी गई है। दो अलग-अलग पार्ट में यह कॉलोनी कटी है, जिसमें पूरी तरह से मकान बन गए हैं। कॉलोनी के एक पार्ट को पहले वैध कर दिया और अब दूसरे पार्ट को वैध करने की प्रक्रिया नगर निगम के कॉलोनी सेल ने शुरू कर दी है। इसके चलते कॉलोनी के ले-आउट को सार्वजनिक कर 15 दिन में दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं। नॉर्थ मूसाखेड़ी का दूसरा पार्ट वैध होने से 70 से ज्यादा मकान के मालिकों को लाभ होगा।

अवैध कॉलोनी होंगी वैध

शहर की अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई नगर निगम का कॉलोनी सेल कर रहा है। इसके चलते 31 दिसंबर 2022 के पूर्व अस्तित्व में आई अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किए जाने की कार्रवाई शुरू करते हुए ग्राम मूसाखेड़ी में दो अलग-अलग पार्ट में नॉर्थ मूसाखेड़ी के नाम से कटी अवैध कॉलोनी को वैध किया जा रहा है। कॉलोनी सेल के अफसरों कहना है कि नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के एक पार्ट को पहले वैध कर दिया गया है, जो कि सर्वे क्रमांक 7 पार्ट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 व 22 पार्ट रकबा 8610 वर्ग मीटर यानी 86 हजार वर्गफीट के आसपास भूमि पर बसी है।

इस खसरे पर 80 से ज्यादा मकान बने है। दावे-आपत्ति आने के बाद निराकरण कर नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के इस एक पार्ट को वैध कर विकास शुल्क जमा कराया जा रहा है। कॉलोनी सेल के अफसरों के अनुसार नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के दूसरे पार्ट को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि भूमि सर्वे क्रमांक 91/1 पर बसी है। दूसरे पार्ट का ले- आउट सार्वजनिक कर 15 दिन में लोगों से दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं।

70 से ज्यादा बने हुए मकान

निर्धारित समयावधि में दावे-आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उक्त नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के तैयार प्रारूप अभिन्यास को अंतिम रूप देने एवं संशोधित ले- आउट में नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किए जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अफसरों का कहना है कि नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के जिस दूसरे पार्ट को वैध किया जा रहा है, उसमें भी 70 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। दूसरे पार्ट को वैध करने की प्रक्रिया के दौरान नजूल और इंदौर विकास प्राधिकरण की एनओसी न मिलने से मामला अटक गया था। अब एनओसी मिल गई है तो वैध करने की कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

MP Weather: लू की चपेट में मध्य प्रदेश के 25 जिले, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
भोपाल
MP Weather 25 districts hit by heat wave orange alert in these districts

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 05:36 pm

Published on:

14 May 2026 05:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में ‘अवैध कॉलोनी’ में बने 70 से ज्यादा मकान होंगे वैध, तैयारी शुरु

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: पद के लिए तरस रहे भाजपा कार्यकर्ता, विधायक नहीं दे रहे नाम

bjp workers angry over political appointments mlas not giving names mp news
इंदौर

MP News: उद्योग जगत करेगा ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट’ का इस्तेमाल, ‘No Car Day’ का लेंगे संकल्प

No Car Day (Photo Source: AI Image)
इंदौर

इंदौर में सोने-चांदी की कीमतें बढ़ी, सोना 8000, चांदी 9000 रुपए महंगा

Gold-Silver Price
इंदौर

अब सैलरी स्लिप के भत्ते भी बढ़ाएंगे आपका क्लेम, एमपी हाई कोर्ट ने पलटा जिला अदालत का फैसला

MP High Court indore
इंदौर

इंदौर शहर में बनेगा ’64 दुकानों’ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खर्च होंगे 4 करोड़ रुपए

Shopping Complex
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.