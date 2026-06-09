PM Awas Yojana: ‘3-4 बीएचके’ लग्जरी फ्लैट की नहीं होगी बुकिंग, इंदौर में भरना होगा टेंडर

पीएमएवाय के अपर आयुक्त अर्थ जैन का कहना है कि भूरी टेकरी पर बने थी बीएचके के फ्लैट की कीमत जहां 50 लाख रुपए है, वहीं बड़ा बांगड़दा पर बने थ्री बीएचके के फ्लैट की कीमत 31.50 लाख रुपए है। लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग रेट है। इन फ्लैटों की सीधी बुकिंग न करते हुए अब टेंडर निकालकर बेचा जाएगा। यह नियम पीएमएवाय-2.0 के तहत बनने वाले फोर बीएचके के फ्लैट पर भी लागू रहेगा। टेंडर करने की वजह फ्लैट की तय कीमत से ज्यादा पैसा मिलना है। उन्होंने कहा कि वन और टू बीएचके के फ्लैट ऑनलाइन 311 ऐप पर ही बुक होंगे।