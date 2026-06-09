‘सुसाइड कर सबको फंसा दूंगी…’ राजस्थान से आई गर्लफ्रेंड, ब्वॉयफ्रेंड की मां का गला दबाया

थाना कनाडिया पुलिस के मुताबिक घटना भूरी टेकरी इलाके में हुई। पुलिस ने फरियादी पूर्णिमा बिडवान की शिकायत पर आरोपी खुशी उर्फ शाइना खान निवासी अजमेर (राजस्थान) के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना गत रात 8.25 बजे की है। आरोपी युवती घर में जबरन दाखिल हो गई। उसने अंदर घुसते ही एक कमरे में खुद के साथ मेरी बुजुर्ग मां को बंधक बना लिया और मारपीट की। गाली-गलौज कर मां का गला और मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी। वह कमरे के अंदर से वह जोर-ए जोर से चिल्ला-चिल्लाकर परिवार को धमकी देने लगी कि मैं मोहनिश को किसी भी कीमत पर नहीं आ छोडूंगी।