BJYM: एमपी में अध्यक्षों की नियुक्त को लेकर हलचल तेज, 13 जून को नाम पर लगेगी मुहर

पार्टी के स्पष्ट निर्देश के बाद तय हुए नामों में सबसे ऊपर अक्षांशु तिवारी है जो कि प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य भी थे। वे पिछले कुछ वर्षों से युवा मोर्चा की राजनीति में सक्रिय भी हैं तो उससे पहले संघ में भी काम किया हुआ है। इस वजह से उनका नाम मजबूती से उभरे हैं। तिवारी के अलावा मौजूदा उपाध्यक्ष अमित पालीवाल जो कि संगठन के अच्छे कार्यकर्ता हैं तो तीसरा नाम मयूरेश पिंगले का है जिन्हें विधायक मालिनी गौड़ बनाना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि तीन नाम की पैनल बनकर तैयार है जिसे 13 जून को होने वाली कोर कमेटी की बैठक रखा जाएगा। उसकी मंजूरी के तुरंत बाद ही पैनल भोपाल भेज दी जाएगी।