एमपी में भाजपा के युवा मोर्चा के नेताओं ने ढाबे पर की मारपीट, देखें वीडियो

एक तरफ जहां ये घटना हुई है वहीं इससे ठीक दो दिन पहले ही भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर सीधी पहुंचकर एकता का संदेश देकर गए थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर 17 मई को मऊगंज से होकर पटपरा होते हुए सीधी पहुंचकर मानस भवन में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नैतिकता व एकता का संदेश दिए थे, उसके बाद रात को परसिली रेस्ट हाउस में विश्राम करके 18 मई को सिंगरौली रवाना हो गए थे, उसके दो दिन बाद ही भाजयुमो जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने मारपीट की इस घटना को अंजाम दे डाला।