‘मैं पार्टी छोड़ दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा’, भाजपा के वरिष्ठ नेता की बड़ी चेतावनी

जैसे ही पूर्व गृह मंत्री के धरने पर बैठने की सूचना पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को मिली, वे तुरंत कार्यालय से बाहर आए। उन्होंने समझाइश देकर हिम्मत कोठारी को जमीन से उठाया और ससम्मान अपने चेंबर में ले गए। एसपी अमित कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व गृह मंत्री को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने सहित आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करने का ठोस आश्वासन दिया।​मामले में पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कड़ा रुख अपनाते हुए दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव को निर्देशित किया कि वे इस मामले में तुरंत पुलिस प्रकरण (एफआईआर) दर्ज करें। इसके साथ ही एसपी ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई करने में कोई ढिलाई बरती गई, तो थाना प्रभारी अनुराग यादव को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस भी जारी किया जाएगा।