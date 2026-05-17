ई-टोकन से जिले के 14117 किसानों ने लिया खाद

रतलाम. खरीफ सीजन से पहले सैलाना क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण और ई-टोकन व्यवस्था में आ रही परेशानियों को लेकर पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया। रविवार को विभागीय अधिकारियों की टीम ने सैलाना विकासखंड की विभिन्न उर्वरक फर्मों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा किया।



कृषि विभाग के अनुसार जिले में ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों का वितरण लगातार किया जा रहा है। विभाग ने बताया कि 1 अप्रेल से 16 मई तक 14 हजार से अधिक ई-टोकन जनरेट हुए हैं, हजारों किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके सहित विभिन्न उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है।