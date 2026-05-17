रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग, दिल्ली-मुंबई रेल लाइन प्रभावित

-गाड़ी संख्या 19020 शामगढ़ पर खड़ा किया गया है।

-गाड़ी संख्या 12416 सुवासरा पर खड़ा किया गया हैं

-गाड़ी संख्या 05017 को नाथु खेड़ी पर खड़ा किया गया है।

-गाड़ी संख्या 12472 स्वराज एक्प्रेस को शामगढ़ पर खड़ा किया गया है।

-गाड़ी संख्या 22210 को चौमहला पर खड़ा किया गया है।

-गाड़ी संख्या 01492 पुणे सोशल को मोड़क स्टेशन पर खड़ा किया गया है।

-गाड़ी संख्या 19103 मेमो एक्प्रेस को रतलाम स्टेशन पर रोका गया है। ये ट्रेन रतलाम से चलकर कोटा जा रही थी।