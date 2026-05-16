रतलाम के इस्कॉन मंदिर में भगवान करेंगे नौका विहार

आज से अक्षय फल दाता अधिकमास

बैंड बाजा बारात विवाह, तिलकोत्सव आदि की धूम पर जल्द ही विराम लगने वाला हैं। 17 मई से शुरू हो रहे पुरुषोत्तम मास में प्रथम बार किए जाने वाले सभी प्रकार के मांगलिक कार्यो पर रोक लग जाएगी। पुन: 15 जून को इस मास की समाप्ति के बाद मांगलिक कार्यो के मुहूर्त शुरू होंगे। पंचांग के अनुसार अधिकमास 30 दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे लोग भ्रमण हैं। इस महिने मे निष्काम भाव से किए गए व्रत आदि का अक्षय फल प्राप्त होता हैं और व्रती के सम्पूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं।