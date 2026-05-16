रतलाम के इस्कॉन मंदिर में भगवान करेंगे नौका विहार

अधिकमास पर नौका विहार उत्सव में शामिल होंगे फिलिपींस और पुणे से प्रभुजी, शाम को आरती के बाद प्रवचन डांसिंग कीर्तन में झूमेंगे भक्त
रतलाम. बढ़ती गर्मी को देखते हुए भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए रतलाम के इस्कॉन मंदिर में रविवार शाम नौका विहार उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर में 15 बाय 20 का कुंड बनावा जा रहा है, इसमें हंस आकार की नौका में भगवान को विहार कराया जाएगा। इस उत्सव में शामिल होने के लिए प्रमुख रूप से मुख्य अथिति फिलिपींस से बलदेवदास प्रभु एवं पुणे से जयानन्द कृष्णदास प्रभु शामिल होंगे।
प्रताप नगर स्थित इस्कॉन मंदिर के भक्तों की ओर से दूसरे वर्ष नौका विहार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अधिकमास में विशेष कथा कीर्तन उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। अतिथियों के द्वारा कथा एवं कीर्तन होंगे। नौका विहार कार्यक्रम शाम 7 बजे संध्या आरती के बाद शुरू होगा। साथ प्रवचन डांसिंग कीर्तन एवं प्रसाद आदि कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
आज से अक्षय फल दाता अधिकमास
बैंड बाजा बारात विवाह, तिलकोत्सव आदि की धूम पर जल्द ही विराम लगने वाला हैं। 17 मई से शुरू हो रहे पुरुषोत्तम मास में प्रथम बार किए जाने वाले सभी प्रकार के मांगलिक कार्यो पर रोक लग जाएगी। पुन: 15 जून को इस मास की समाप्ति के बाद मांगलिक कार्यो के मुहूर्त शुरू होंगे। पंचांग के अनुसार अधिकमास 30 दिनों में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे लोग भ्रमण हैं। इस महिने मे निष्काम भाव से किए गए व्रत आदि का अक्षय फल प्राप्त होता हैं और व्रती के सम्पूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं।
अधिकमास में करे ये उपाय
पंडित उमाशंकर जोशी ने बताया कि अधिकमास के दौरान यज्ञोपवित, मुंडन, विवाहादि आदि मांगलिक कार्यो पर एक माह के लिए ब्रेक लगेगा, इस दौरान तपस्या, ध्यान, व्रत, उपवास और दान का अनंत फल प्राप्त होता हैं। अधिकमास के अधिष्ठा देवता भगवान विष्णु हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि इस माह में की गई आराधना अक्षय फल दाता होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं।
माणकचौक गोपालजी का बड़ा मंदिर में कथा
अखंड ज्ञान आश्रम में कथा
सैलाना रोड़ वाटिका में कथा
कसेरा मांगलिक भवन में कथा
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग