15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

अब रतलाम में दूध के दाम 62 रुपए लीटर

पशु पालक-दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष की मांग पर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय 60 के स्थान पर 62 रुपए लीटर मिलेगा शहर में दूध, उत्पादक पशु पालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए गर्मी के समय में दूध उत्पादन घटता हैं, पशु आहार और खली के दाम में वृद्धि के मद्देनजर दो रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया हैं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

May 15, 2026

Milk prices rise in Ratlam news

पशु पालक-दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष की मांग पर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय 60 के स्थान पर 62 रुपए लीटर मिलेगा शहर में दूध

रतलाम. रतलाम में दूध के दाम दो रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। पशु आहार, खली आदि के दामों में बढ़ती महंगाई, गर्मी में घटते दूध उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आखिरकार दूध उत्पादक पशु पालकों की मांग पर प्रशासन ने 16 मई से दूध के दाम 62 रुपए प्रति लीटर कर ने का निर्णय लिया हैं, पूर्व में 60 रुपए लीटर दूध जनता को मिलता था, दो रुपए प्रति लीटर दूध के भाव बढ़ाए गए हैं।

शुक्रवार दोपहर एसडीएम आर्ची हरित की उपस्थिति में किसान दुग्ध उत्पादक संघ ईश्वर गुर्जर और विक्रेता संघ अध्यक्ष सुरेश गुर्जर के साथ पशु पालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक डॉ. नवीन शुक्ला की बैठक रखी गई। सर्व सहमति से 2 रुपए प्रति लीटर के दाम दूध के 16 मई से बढ़ाने का निर्णय लिया हैं।

तीन लाख लीटर दूध का उत्पादन
डॉ. शुक्ला ने बताया कि जिले में तीन लाख लीटर दूध का उत्पादन होता हैं। एक सवा लाख लीटर दूध की प्रतिदिन खपत शहर में हो जाती हैं। दूध उत्पादक पशु पालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए गर्मी के समय में दूध उत्पादन घटता हैं, पशु आहार और खली के दाम में वृद्धि के मद्देनजर दो रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया हैं।

करीब एक से सवा लाख लीटर प्रतिदिन शहर में खपत
जिले में 50 हजार से अधिक पशु पालक है, और 2 लाख 90 हजार के करीब दुधारु पशुओं से दूध का उत्पादन होता हैं। इसमें गो व भैंस वंशी दोनों शामिल हैं। करीब एक से सवा लाख लीटर प्रतिदिन शहर में खपत हो जाता हैं, जबकि जिले में करीब तीन लाख लीटर दूध का उत्पादन होता हैं।

दूध के दाम बढ़ाने का कारण
गुर्जर ने बताया कि खली-कपसिया, चुरी और पशु आहार सभी का भाव बढऩे और गर्मी में पशुओं का दूध उत्पादन घट जाता है, क्योंकि उन्हे हरा चारा और पानी की परेशानी रहती हैं। जो पशु बारिश और सर्दी 5-6 लीटर दूध देता वह गर्मी में 3 लीटर पर आ जाता हैं। इस कारण किसान ऊपर आर्थिक भार बढ़ता हैं और मजदूरी का भाव हमेशा एक समान रहते हैं।

राखी से फेट पद्धति से दूध खरीदना
पूर्व में खली को बोरी 2400 रुपए में आती थी वर्तमान में 2800-2900 रुपए पहुंच गई हैं। जो कि किसान से अभी गांव में 56 लीटर ले रहे है वह आप 2 बढाकर 58 रुपए प्रति लीटर में देंगे और शहर में 60 प्रति लीटर बेच रहे अब 62 प्रति लीटर दूध मिलेगा। दूध संघ अध्यक्ष सुरेश गुर्जर का कहना है। राखी से फेट पद्धति से दूध खरीदना है सभी व्यापारी को सूचित किया जाता है।

ये भी पढ़ें

सब्जी मंडी में अव्यवस्था, थोक व्यापार ठप, खेरची हावी
रतलाम
Vegetable Market ratlam news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 May 2026 10:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अब रतलाम में दूध के दाम 62 रुपए लीटर

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 माह से नहीं मिला मानदेय, 44 डिग्री में आशा का प्रदर्शन

ASHA workers news ratlam 44-degree temperature
रतलाम

सब्जी मंडी में अव्यवस्था, थोक व्यापार ठप, खेरची हावी

Vegetable Market ratlam news
रतलाम

पुरुषोत्तम मास के 30 दिन अक्षय फल दाता, करे ये उपाय

Ratlam Adhik Maas News
रतलाम

रतलाम में रिकॉर्ड गर्मी 46.5 डिग्री तापमान

Ratlam temperature news
रतलाम

यात्रियों को किसी प्रकार के रिजर्वेशन कराने की झंझट का सामना नहीं करना होगा

Railway Big Decision This famous train will stop at Modran station today two pairs of special trains operating period extended
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.