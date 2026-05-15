अब रतलाम में दूध के दाम 62 रुपए लीटर

रतलाम. रतलाम में दूध के दाम दो रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। पशु आहार, खली आदि के दामों में बढ़ती महंगाई, गर्मी में घटते दूध उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आखिरकार दूध उत्पादक पशु पालकों की मांग पर प्रशासन ने 16 मई से दूध के दाम 62 रुपए प्रति लीटर कर ने का निर्णय लिया हैं, पूर्व में 60 रुपए लीटर दूध जनता को मिलता था, दो रुपए प्रति लीटर दूध के भाव बढ़ाए गए हैं।



शुक्रवार दोपहर एसडीएम आर्ची हरित की उपस्थिति में किसान दुग्ध उत्पादक संघ ईश्वर गुर्जर और विक्रेता संघ अध्यक्ष सुरेश गुर्जर के साथ पशु पालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक डॉ. नवीन शुक्ला की बैठक रखी गई। सर्व सहमति से 2 रुपए प्रति लीटर के दाम दूध के 16 मई से बढ़ाने का निर्णय लिया हैं।



तीन लाख लीटर दूध का उत्पादन

डॉ. शुक्ला ने बताया कि जिले में तीन लाख लीटर दूध का उत्पादन होता हैं। एक सवा लाख लीटर दूध की प्रतिदिन खपत शहर में हो जाती हैं। दूध उत्पादक पशु पालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए गर्मी के समय में दूध उत्पादन घटता हैं, पशु आहार और खली के दाम में वृद्धि के मद्देनजर दो रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया हैं।