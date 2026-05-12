रतलाम में रिकॉर्ड गर्मी 46.5 डिग्री तापमान

रात का तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिन के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जिससे यह 46.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, रात का तापमान 0.2 डिग्री की वृद्धि के साथ 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आद्र्रता 42 प्रतिशत और शाम की आद्र्रता 18 प्रतिशत रही। प्रदेश में रतलाम के अतिरिक्त धार, उज्जैन और शिवपुरी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि सागर, खंडवा, खरगोन, इंदौर और गुना 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तप रहे हैं।