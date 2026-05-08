Ratlam में सर्वर जाम से राशन वितरण ठप, दुकानें बंद

इनका कहना है

सर्वर जाम होने के कारण राशन वितरण में परेशानी आ रही हैं, भोपाल स्तर से तकनीकी समस्या है। सुधरते ही राशन वितरण शुरू हो जाएगा।

मुकेश चौहान, जेएसओ



किसानों के बदले उपार्जन केंद्र, लगाए फ्लेक्स, फिर बढ़ी परेशानी

समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र फुल होने लगे हैं, कुछ किसानों के पास अन्यत्र केंद्रों पर ट्रॉलियों ले जाने के लिए मोबाइल आने लगे हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढऩे लगी हैं। कुछ उपार्जन केंद्रों के बाहर गेहूं तौल करना पड़ रहा हैं, तो कहीं फ्लेक्स लगा दिए हैं कि अब अन्यत्र स्थानों पर ट्रॉलियों लेकर जाना हैं। जिले में 23 मई तक 29877 किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं, 18477 किसानों से 97434 टन गेहूं की खरीदी हो चुकी हैं।



समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र हो रहे फुल, किसानों के पूछे बगैर ही बदल दिए सेंटर

जिले के 65 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही हैं। ईटावामाताजी रोड उमिया वेयर हाउस खरीदी केंद्र पर से किसानों के अन्यंत्र पहुंचाया जा रहा हैं। यहीं स्थिति नामली और सेमलिया के केंद्रों पर भी होने लगी हैं। रिंगनिया के किसान अरविंद पाटीदार ने बताया की मेरे ट्रॉली दो-तीन दिन से उमिया शिवपुर खरीदी केंद्र पर खड़ी हैं, मोबाइल आया कि 9 मई को बिलपांक केंद्र पर ले जाना हैं, इससे किसानों को परेशान होना पड़ेगा।



11 मई से हकीमी वेयर हाउस खाचरौद रोड

स्थिति यह है कि पिछले साल के बाद इस साल की हो रही खरीदी के कारण कुछ सेंटर फुल हो चुके हैं। ऐसे में स्थान परिवर्तन के बोर्ड लगाए दिए गए हैं। खरीदी केंद्र सेमलिया पर लगे बोर्ड में लिखा हैं, 11 मई से हकीमी वेयर हाउस खाचरौद रोड पर संचालित होगा। जिन किसानों के स्लॉट की अंतिम तारीख 9 मई है, वह अपनी ट्रॉली लाइन में लगाए एवं अन्य किसान अपना नंबर हकीमी वेयरहाउस खाचरौद पर लगाए।