रतलाम के युवक की उज्जैन में गला घोंटकर हत्या

घटना नीलगंगा थाना क्षेत्र के हाटकेश्वर विहार की है, जहां रतलाम जिले के आलोट निवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही आलोट और उज्जैन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड भी साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। जिस मकान में वारदात हुई वह हाटकेश्वर कॉलोनी में स्वर्गीय मेहरबान माली का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में उनके परिवार के नाम पर है। परिजनों ने बताया कि यह मकान करीब दो साल पहले बना था, जहां मयंक माली, उसकी पत्नी और मां का आना-जाना रहता था। बताया जा रहा है कि मृतक मनीष माली भी आलोट के उसी माली मोहल्ले का निवासी था और मयंक के घर के पास ही रहता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।