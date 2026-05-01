यह है रतलाम का अनूठा मंदिर, गर्मी आते ही लग गए भगवान के लिए कूलर-एसी

इन प्रयासों के तहत शहर के इस्कॉन मंदिर में राधा रानी को गर्मी से बचाने के लिए चंदन का उबटन लगाया गया है। इसके अलावा, प्रभु के कक्ष में एक कूलर भी स्थापित किया गया है, ताकि उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिल सके। माणकचौक स्थित सत्यनारायण मंदिर में भगवान सत्यनारायण को गर्मी से बचाने के लिए विशेष रूप से हाथ का पंखा लगाया गया है। मंदिर के पंडित राधेश्याम जोशी ने बताया कि तापमान को देखते हुए भगवान को अब सादे और शीतल भोजन का भोग लगाया जा रहा है, जिसमें आम रस का भी उपयोग हो रहा है।