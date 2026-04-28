पैसों से भरा एक बैग, एक गलती और 33 साल का बोझ…आखिरकार साकिर ने लौटाई दोस्त की अमानत

साकिर, जो जिला पंचायत में सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं और शहर में वेदव्यास कॉलोनी के निवासी हैं, ने बताया कि वर्ष 1993 में रात्रि लगभग 10 बजे रतलाम से जावरा जाते समय उन्हें रास्ते में एक बैग मिला था। बैग खोलकर देखने पर उसमें लगभग 8000 रुपए नकद राशि, बिलबुक, रसीदें और अन्य कागजात मौजूद थे। उस समय अज्ञानतावश कागजात नष्ट कर दिए गए थे और नकद राशि को साथ रहे मित्र के साथ आधा-आधा बांट लिया गया था।