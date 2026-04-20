डीजे ऑपरेटर माइक पर दी गाली, युवक ने रोका चाकू मारकर कर दी उसकी हत्या

दरअसल, मामला ताल तहसील के पुरानी कचहरी के निचे स्थित भोई मोहल्ले का है। यहां मे एक परिवार मे तीन बारातें आई हुवी थी। बारात में मंदसौर से आए डीजे आपरेटर ने डीजे के माइक पर अपशब्द कहने लगा। इस बात का विरोध स्थानिय व्यक्तियों और अन्य बारातीयों ने किया। युवक के विरोध करने पर डीजे ऑपरेटर को ने ताल के युवक के साथ पहले जबरन विवाद किया फिर उसपर चाकु से हमला कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल युवको को तुरंत रतलाम जिला अस्पताल के लिए रवाना कराया गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान हमलावर डीजे ऑपरेटर के दो अन्य साथियों ने विरोध कर रहे अन्य बारातियों से भी मारपीट की थी।