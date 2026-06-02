रतलाम खरीफ सीजन फसल पैटर्न में देखने को मिलेगा बदलाव

इनका कहना है…

कृषि विभाग की ओर से फसल विविधिकरण अन्तर्गत मूंगफली एवं मक्का में रकबा बढ़ाया जाना प्रस्तावित हैं। इसके अन्तर्गत मूंगफली में 1103 और मक्का में 4 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में रकबा बढऩा हैं। सोयाबीन का 9 हजार के करीब कम होना प्रस्तावित हैं।

आरकेसिंह, उपसंचालक कृषि



खरीफ सीजन की स्थिति हेक्टेयर में

फसल क्षेत्रफल प्रस्तावित कमी-वृद्धि

धान 125 130 05

मक्का 28162 32500 4338

सोयाबीन 299308 290000 9308

उड़द 322 850 528

मूंग 113 200 87

अरहर 22 100 78

कपास 8473 10500 2027

मंूगफली 897 2000 1103

तिल 80 1250 1170