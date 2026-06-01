कलेक्टर रतलाम का पौधरोपण प्लान

रतलाम. सोमवार को कलेक्टर मिशा सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण के लिए कार्ययोजना बनाने और 5 जून को सांकेतिक पौधरोपण करने के निर्देश किए। शेष पौधारोपण बारिश शुरू होने के बाद करवाएं। इसकी तैयारी अभी से कर ली जाए। वन विभाग, नगर निगम, ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय लक्ष्य अनुसार पौधारोपण का प्लान बनाएं।



कलेक्टर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए समयावधि पत्रों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फार्मर पहचान पत्र बनाने के लिए सभी एसडीएम शिविर आयोजित करने को कहा। शिविर में तहसीलदार, पटवारी, रोजगार सहायक की उपस्थिति अनिवार्य हो। सभी विभाग प्रमुख मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व समयावधि पत्रों के प्रकरणों का समाधानकारी निराकरण कर पोर्टल पर जवाब दर्ज करें।



पर्यावरण संरक्षण: वर्तमान आवश्यकता

पौधारोपण पर्यावरण संतुलन के लिए अपूर्व है। यह वायु प्रदूषण कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावह/वें को रोकने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़-पौधे भूमि कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर बढ़ाते हैं और वन्यजीव को अवास प्रदान करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है।