भाई की बुलेट का चालान काटा तो पुलिस की जीप के बोनट पर चढ़कर बैठ गई बहन

युवती को पुलिस जीप के बोनट पर बैठा देख कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोग मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगे। युवती ने हंगामा भी किया लेकिन युवती के इस हंगामे से पुलिस पर कोई फर्क नही पड़ा। पुलिस ने वाहन चालक पर जो चालानी कार्रवाई करनी थी वो युवती के भाई को कार्यालय में पेश किया। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल से बनाए हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और मामला पूरे जिले में छाया हुआ है।