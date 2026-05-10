MP के शिवपुरी में दाल-बाटी खाने से परिवार के 7 लोगों की बिगड़ी तबियत, अचानक हुए बेहोश

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां के बदरवास क्षेत्र में शादी के उत्सव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दाल-बाटी खाने के कुछ देर बाद परिवार के 7 सदस्य अचानक अचेत होकर गिर पड़े। अस्पताल लाने के लिए घर के लोगों ने कई बार 108 एंबुलेंस पर कॉल किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो निजी वाहन से इन्हें बदरवास अस्पताल लाया गया। यहां से तीन लोगों को जिला अस्तपाल रेफर किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक मामला फूड प्वाइजनिंग या कोई जहरीला पदार्थ खाने का लग रहा है। मामले की जांच के लिए खाने के भी सैंपल लिए गए है। मामला शनिवार रात का है।