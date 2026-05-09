शिवपुरी किडनैपिंग केस में बड़ा अपडेट, महिला-बच्ची को जबरन उठाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

एसपीएस स्कूल के पास रहने वाली नीलम गुहारिया ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती रात को उसकी बेटी महक (22) व उसकी 3 महीने माह की बच्ची आरोही को करैरा निवासी पुष्पेन्द्र चौहान अपने कुछ दोस्तों के साथ अपहरण करके ले गया। उन्होने जब बेटी को ले जाने का विरोध किया तो इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और बंदूक की नौक पर पूरी घटना को अंजाम दिया। नीलम ने पुलिस को यह भी बताया कि उनकी बेटी महक तीन साल तक पुष्पेन्द्र के साथ इंदौर में लिव इन में रही और दोनो से एक तीन माह की बेटी भी है। पुष्पेन्द्र बेटी को शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। इसलिए वह शिवपुरी आकर वापस अपने परिजनो के साथ रहने लगी।