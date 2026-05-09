MP News: न कॉल, न ओटीपी और पटवारी के खाते से उड़ गए 293000 रुपए

योगी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मार्च माह में पारिवारिक आवश्यकता के चलते अपने जीपीएफ अकाउंट से 5 लाख रुपये निकाले थे, जो एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा रतलाम स्थित खाते में जमा थे। फरियादी के अनुसार 30 अप्रेल को जब उन्होंने बैंक बैलेंस चेक किया तो खाते में राशि कम दिखाई दी। जांच करने पर पता चला कि उनके खाते से 27 अप्रेल को 98 हजार रुपये, 28 को 97 हजार 1 रुपये तथा 29 अप्रेल को 98 हजार रुपये अज्ञात व्यक्ति ने दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। इस प्रकार कुल 2 लाख 93 हजार 1 रुपये की धोखाधड़ी हुई।