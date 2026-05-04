MP में बारात में नाचने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में दो युवकों की गई जान

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बारात में हुई एक कहासुनी इतनी बड़ी बन गई कि दो युवकों की जान चली गई। दरअसल, जीआरपी थाना क्षेत्र में ओल्ड रेलवे क्वार्टर के पास शंकर मंदिर के सामने रविवार देर रात मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। विवाद में आनंद (36) और शाहाबाद उर्फ आशु (38) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीयूष (22) गंभीर रूप से घायल है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस विवाद के कई वीडियो भी वायरल हुए है लेकिन उन्हें इस रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया है।