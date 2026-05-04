4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

MP में बारात में नाचने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में दो युवकों की गई जान

MP News: दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। शादी समारोह में बिंदौली के दौरान हुई कहासुनी से शुरू हुआ था विवाद।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

May 04, 2026

Two groups clashed over dancing in a wedding procession MP News

Two groups clashed over dancing in a wedding procession (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बारात में हुई एक कहासुनी इतनी बड़ी बन गई कि दो युवकों की जान चली गई। दरअसल, जीआरपी थाना क्षेत्र में ओल्ड रेलवे क्वार्टर के पास शंकर मंदिर के सामने रविवार देर रात मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। विवाद में आनंद (36) और शाहाबाद उर्फ आशु (38) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीयूष (22) गंभीर रूप से घायल है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस विवाद के कई वीडियो भी वायरल हुए है लेकिन उन्हें इस रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया है।

बारात में हुई कहासुनी

पुलिस के अनुसार मृतकों में रेलवे कॉलोनी निवासी आनंद पुत्र गोविंद सिंह रावत और पीएनटी कॉलोनी निवासी शाहाबाद उर्फ आशु पुत्र आफताब खान हैं। पीएनटी कॉलोनी निवासी पीयूष पुत्र कुंदन रावत घायल है। जानकारी के अनुसार, विवाद एक शादी समारोह में बिंदौली के दौरान हुई कहासुनी से शुरू हुआ था, जो देर रात चाकूबाजी में बदल गया। बताया जा रहा है कि विवाद बारात में नाचने या घोड़ी पर चढ़ने को लेकर हुआ था।

चचेरे भाई के साथ था

घायल पीयूष ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में पियूष ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई आनंद और मित्र शाहबाज के साथ था। इसी दौरान रोजर बिन्नी अपने साथियों मुन्ना खंडकर व रोहित खंडकर के साथ आया और हमला कर दिया। रोहित ने आनंद व शाहबाज को चाकू से गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वीडियो पाठकों और वियूअर्स को विचलित कर सकता है इसलिए वह रिपोर्ट में जोड़ा नहीं गया है।

जीआरपी मौके पर नहीं पहुंची

इस दोहरे हत्याकांड की सूचना पर एसपी अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जीआरपी पुलिस ने आरोपित रोहित खंडकर, मुन्ना खंडकर व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है कुछ आरोपी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश विवाद का कारण मानी जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार की घटनास्थल पर गैर-मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

MP में यहां भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, 8 नेताओं ने ठोकी दावेदारी
इंदौर
fierce battle is brewing for the post of BJYM president appointment in indore mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 May 2026 06:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP में बारात में नाचने को लेकर भिड़े दो पक्ष, चाकूबाजी में दो युवकों की गई जान

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस थाने पर पथराव भी किया व गेट तोड़ने की को​शिश की गई

ratlam crime news
रतलाम

महू-नीमच फोरलेन पर भीषण सड़क हादसा, POLICE लिखी कार ने 3 को रौंदा

Mhow-Neemuch Four Lane Accident
रतलाम

रतलाम के राठौड़ तेली समाज विकास समिति ने पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए 3 मई से पक्षियों के लिए शुरू करेगा समाज के घर-घर सकोरा वितरण मुहिम

intense heat heat wave news
समाचार

रतलाम में गर्मी बढ़ते ही भगवान के लिए भक्तों ने व्यवस्था की और मंदिर में कूलर से लेकर एसी तक लगा दिए।

ratlam temple news
रतलाम

नगर निगम ने 100 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी करने की तैयारी की

ghaziabad indirapuram society fire incident
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.