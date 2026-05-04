MP में यहां भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, 8 नेताओं ने ठोकी दावेदारी

प्रदेश भाजपा संगठन ने साफ कर दिया है कि 35 की उम्र पार होने वाले सभी दावेदारों को दौड़ से बाहर करके ही पैनल बनाई जाए। ये बात हाल ही में जिला भाजपा कोर कमेटी की बैठक में संभागीय प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने साफ कर दी है। इसके चलते सभी दावेदारों से अब जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट बुलाई जा रही है ताकि जांच की जा सके। मजेदार बात ये है कि पूर्व में एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हो गई थी जिसको देखते हुए जिला भाजपा सर्टिफिकेट की जांच भी करा सकती है।